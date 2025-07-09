В Россию из Индии пришло 265 тонн риса с древними жуками

В морском порту Санкт-Петербурга была задержана крупная партия шлифованного риса с насекомыми весом 265 тонн, прибывшая из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного регионального управления Россельхознадзора

Поставка, предназначавшаяся для одной из компаний Петербурга, не соответствовала требованиям Технического регламента Таможенного союза. Для подтверждения нарушений рис отправили на лабораторные исследования в Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «ЦОК АПК». Анализы выявили заражение малым мучнистым хрущаком — вредителем, способным нанести серьёзный ущерб сельскохозяйственным запасам.

В связи с этим, согласно действующему законодательству, рис с жуками ввозить в РФ запретили.

«В соответствии с действующими нормативными правовыми документами ввоз 265 тонн риса на территорию Российской Федерации запрещён», — сказано в сообщении Россельхознадзора.

Большой мучной хрущак (мучной жук) — насекомое с полным превращением из отряда жесткокрылых. Мучные черви — его личиночная форма. Мучные черви были известны ещё древним авторам и упоминаются под именем Tenebrion в сочинении римского учёного Марка Теренция Варрона (Варрон Реатинский) De re rustica.