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9 июля, 08:25

В Россию из Индии пришло 265 тонн риса с древними жуками

В Петербурге задержали партию риса из Индии весом в 265 тонн из-за вредителя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaded Art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaded Art

В морском порту Санкт-Петербурга была задержана крупная партия шлифованного риса с насекомыми весом 265 тонн, прибывшая из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного регионального управления Россельхознадзора

Поставка, предназначавшаяся для одной из компаний Петербурга, не соответствовала требованиям Технического регламента Таможенного союза. Для подтверждения нарушений рис отправили на лабораторные исследования в Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «ЦОК АПК». Анализы выявили заражение малым мучнистым хрущаком — вредителем, способным нанести серьёзный ущерб сельскохозяйственным запасам.

В связи с этим, согласно действующему законодательству, рис с жуками ввозить в РФ запретили.

«В соответствии с действующими нормативными правовыми документами ввоз 265 тонн риса на территорию Российской Федерации запрещён», — сказано в сообщении Россельхознадзора.

Большой мучной хрущак (мучной жук) — насекомое с полным превращением из отряда жесткокрылых. Мучные черви — его личиночная форма. Мучные черви были известны ещё древним авторам и упоминаются под именем Tenebrion в сочинении римского учёного Марка Теренция Варрона (Варрон Реатинский) De re rustica.

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Но насекомые и прочие вредители могут попадаться также во фруктах и ягодах, которые вы едите летом. Ранее врач рассказала, как отличить чистую черешню от червивой. По её словам, гельминты в ней могут развиться уже по дороге домой. При тёплой погоде личинкам будет достаточно суток.

Владимир Озеров
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