«Основа сегодняшней и будущей РФ»: Супругам хотят бесплатно выдавать землю после 10 лет брака

ЛДПР переработала и заново направила в Правительство РФ законопроект, предполагающий бесплатную выдачу земли супругам, которые прожили в браке десять лет. Об этом рассказал лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, законодательная инициатива направлена на укрепление семей и уменьшение числа разводов.

Помимо десяти лет совместной жизни, чтобы получить землю, супруги должны воспитывать детей. Однако если в регионе нет возможности выделить семье участок с необходимой инфраструктурой, ей должны будут предложить альтернативные способы поддержки. Парламентарий призвал стимулировать меры, способствующие увеличению количества многодетных семей.

«Это основа сегодняшней и будущей России», — цитирует депутата Госдумы 360.ru.