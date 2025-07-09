«Основа сегодняшней и будущей РФ»: Супругам хотят бесплатно выдавать землю после 10 лет брака
Депутат Слуцкий призвал бесплатно выдавать землю супругам после 10 лет брака
Семья. Обложка © freepik
ЛДПР переработала и заново направила в Правительство РФ законопроект, предполагающий бесплатную выдачу земли супругам, которые прожили в браке десять лет. Об этом рассказал лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, законодательная инициатива направлена на укрепление семей и уменьшение числа разводов.
Помимо десяти лет совместной жизни, чтобы получить землю, супруги должны воспитывать детей. Однако если в регионе нет возможности выделить семье участок с необходимой инфраструктурой, ей должны будут предложить альтернативные способы поддержки. Парламентарий призвал стимулировать меры, способствующие увеличению количества многодетных семей.
«Это основа сегодняшней и будущей России», — цитирует депутата Госдумы 360.ru.
Кстати, в России хотят провести коммунальную «амнистию» для многодетных семей. Депутат ГД Сергей Миронов ранее призвал рассмотреть вопрос о единовременном списании для данной категории граждан всех долгов за коммуналку по состоянию на 8 июля 2025 года, включая суммы основного долга и начисленных пеней.