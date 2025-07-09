«Будем помогать животным»: Певица Орлова стала помощницей депутата-зоозащитника Бурматова

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова будет выполнять обязанности помощника депутата Госдумы, первого зампредседателя Комитета по экологии Владимира Бурматова. О своей новой должности певица рассказала в телеграм-канале. В последнее время Орлова позиционирует себя как зоозащитницу и надеется реализовать множество инициатив в этом направлении в новом статусе.

«Для меня Владимир Владимирович всегда был единственным представителем власти, который действовал в интересах братьев наших меньших. Знаю его много лет, сколько вместе сделали, будем и дальше стараться помогать животным», — написала она.

Орлова выразила уверенность, что вместе с Бурматовым им удастся добиться соблюдения прав бездомных и домашних животных.