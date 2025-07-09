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9 июля, 08:42

«Будем помогать животным»: Певица Орлова стала помощницей депутата-зоозащитника Бурматова

Экс-солистка «Блестящих» Орлова устроилась помощницей депутата Госдумы Бурматова

Ольга Орлова и Владимир Бурматов. Обложка © Telegram / Ольга Орлова

Ольга Орлова и Владимир Бурматов. Обложка © Telegram / Ольга Орлова

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова будет выполнять обязанности помощника депутата Госдумы, первого зампредседателя Комитета по экологии Владимира Бурматова. О своей новой должности певица рассказала в телеграм-канале. В последнее время Орлова позиционирует себя как зоозащитницу и надеется реализовать множество инициатив в этом направлении в новом статусе.

«Для меня Владимир Владимирович всегда был единственным представителем власти, который действовал в интересах братьев наших меньших. Знаю его много лет, сколько вместе сделали, будем и дальше стараться помогать животным», — написала она.

Орлова выразила уверенность, что вместе с Бурматовым им удастся добиться соблюдения прав бездомных и домашних животных.

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Ранее Life.ru писал, что в России предложили установить требования к разведению животных и условиям их содержания. Депутат Владимир Бурматов обратил внимание на серьёзные проблемы, вызванные отсутствием соответствующих мер. По его словам, это привело к ситуации, когда коммерческое разведение питомцев осуществляется бесконтрольно.

Татьяна Миссуми
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