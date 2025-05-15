«Так будет лучше для всех»: Россиян призвали отдать в зоопарки запрещённых для дома животных

Владимир Бурматов, первый зампред комитета Госдумы по экологии, призвал россиян добровольно передавать опасных животных, запрещённых к домашнему содержанию, в специализированные учреждения. Парламентарий пояснил, что хотя закон разрешает оставлять таких питомцев, приобретённых до 2018 года, это сопряжено с рисками.

Депутат подчеркнул, что экзотические хищники — не домашние питомцы, а потенциальная угроза. Даже при наличии документов владельцы несут уголовную ответственность, если животное причинит вред. Бурматов привёл в пример историю москвича, державшего пуму в однокомнатной квартире — хищник сбегал, страдал от неподходящих условий, а соседи были вынуждены продавать жильё.

Бурматов рекомендует обращаться в реабилитационные центры, например, в подмосковный, где животные получат профессиональный уход. Он напомнил, что государство тратит значительные средства на содержание конфискованных экзотов, чьи владельцы не справились с ответственностью. Добровольная передача опасных видов, по словам депутата, — цивилизованное решение, защищающее и людей, и самих животных.