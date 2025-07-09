Исход в Азию: Составлен топ-10 стран, где россияне чаще всего приобретают жильё

Четвёртый год подряд Таиланд возглавляет рейтинг стран, где россияне активно приобретают недвижимость, опередив традиционных лидеров — ОАЭ и Турцию. На долю королевства приходится более четверти всех зарубежных сделок с жильём, что объясняется привлекательными ценами, отсутствием ограничений для иностранцев и выгодной инвестиционной перспективой курортных объектов. Об этом сообщает РБК.

Второе место занимают Объединённые Арабские Эмираты с долей 9,6%, а Турция расположилась на третьей позиции с показателем 8,9%. При этом спрос на недвижимость в ОАЭ снизился на 17%, тогда как интерес к турецкому рынку вырос на 6%. Самый значительный рост зафиксирован в США — аж на 78%, хотя страна пока занимает лишь девятое место по популярности среди российских покупателей.

Европейские направления, напротив, теряют позиции: спрос на жильё в Греции и Испании уменьшился на 36% и 29% соответственно, что связано с ужесточением миграционных правил. По мнению экспертов, средний бюджет россиян на зарубежную недвижимость увеличился и теперь составляет от $300 до $500 тысяч.

Около трети покупателей рассматривают объекты для отдыха и последующей сдачи в аренду, а 18% планируют переезд за границу. Тенденция инвестиций в азиатские страны сохраняется, чему способствует стабильный спрос на жильё в Таиланде и растущая заинтересованность в недвижимости Индонезии.