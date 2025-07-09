В США отложили рассмотрение нового пакета санкций против России

Сенат США не станет на этой неделе принимать к рассмотрению законопроект об очередных антироссийских санкциях, при этом новые сроки не называются. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

«Санкции не будут рассматриваться на этой неделе», — говорится в материале издания.

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тун сообщил журналистам, что будет согласовывать сроки рассмотрения с Белым домом и Палатой представителей.