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Регион
9 июля, 08:59

В США отложили рассмотрение нового пакета санкций против России

Politico: Cенат США не примет законопроект о санкциях против РФ на этой неделе

Обложка © freepik / DejaVu Designs

Обложка © freepik / DejaVu Designs

Сенат США не станет на этой неделе принимать к рассмотрению законопроект об очередных антироссийских санкциях, при этом новые сроки не называются. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

«Санкции не будут рассматриваться на этой неделе», — говорится в материале издания.

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тун сообщил журналистам, что будет согласовывать сроки рассмотрения с Белым домом и Палатой представителей.

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Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что активно обдумывает возможность одобрить законопроект о новых санкциях в отношении России, который должен пройти через Конгресс. По его словам, он очень серьёзно относится к решению по рестрикциям и будет взвешивать все «за» и «против».

Татьяна Миссуми
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