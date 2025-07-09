В США отложили рассмотрение нового пакета санкций против России
Politico: Cенат США не примет законопроект о санкциях против РФ на этой неделе
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Сенат США не станет на этой неделе принимать к рассмотрению законопроект об очередных антироссийских санкциях, при этом новые сроки не называются. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источники в правительственных кругах.
«Санкции не будут рассматриваться на этой неделе», — говорится в материале издания.
Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тун сообщил журналистам, что будет согласовывать сроки рассмотрения с Белым домом и Палатой представителей.
Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что активно обдумывает возможность одобрить законопроект о новых санкциях в отношении России, который должен пройти через Конгресс. По его словам, он очень серьёзно относится к решению по рестрикциям и будет взвешивать все «за» и «против».