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Регион
9 июля, 09:14

Минобороны доложило о групповом ударе «Кинжалами» и БПЛА по аэродромам ВСУ

Обложка © Wikipedia / The Presidential Press and Information Office

Обложка © Wikipedia / The Presidential Press and Information Office

Российская армия ночью нанесла групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами по инфраструктуре военных аэродромов на Украине. Об этом докладывает Минобороны РФ 9 июля.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов», – отчитались в российском МО.

Там подчеркнули, что цель группового удара была достигнута – все мишени были поражены.

Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что Украина подверглась самой масштабной атаке дронов за СВО. Украинские военные признают, что 6 гиперзвуковых ракет типа «Кинжал» не были сбиты и достигли своих целей.

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Андрей Бражников
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