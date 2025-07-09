Минобороны доложило о групповом ударе «Кинжалами» и БПЛА по аэродромам ВСУ

Российская армия ночью нанесла групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами по инфраструктуре военных аэродромов на Украине. Об этом докладывает Минобороны РФ 9 июля.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов», – отчитались в российском МО.

Там подчеркнули, что цель группового удара была достигнута – все мишени были поражены.