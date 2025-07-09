Мишустин оценил вероятность появления роботов в космической сфере

В космической отрасли невозможно заменить человека роботом и внедрить повсеместно искусственный интеллект. Об этом сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым, отмечая важность формирования кадров на данном направлении.

«По кадрам, без сомнения, вопрос важнейший. Вы сказали о кадровой подготовке. Здесь для космической отрасли это занимает немало времени. Здесь система искусственного интеллекта не заменит профессионалов, которые традиционно в России трудятся в области космических аппаратов, в области космоса», — сказал премьер.

Мишустин отметил, что это уважаемые в обществе люди, в том числе космонавты, учёные, инженеры и техники.