Мишустин оценил вероятность появления роботов в космической сфере
Мишустин уверен, что технологии ИИ не заменят специалистов в космической отрасли
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В космической отрасли невозможно заменить человека роботом и внедрить повсеместно искусственный интеллект. Об этом сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым, отмечая важность формирования кадров на данном направлении.
«По кадрам, без сомнения, вопрос важнейший. Вы сказали о кадровой подготовке. Здесь для космической отрасли это занимает немало времени. Здесь система искусственного интеллекта не заменит профессионалов, которые традиционно в России трудятся в области космических аппаратов, в области космоса», — сказал премьер.
Мишустин отметил, что это уважаемые в обществе люди, в том числе космонавты, учёные, инженеры и техники.
Ранее сообщалось, что российские учёные запустили в стратосферу крыс с ИИ-чипами. Грызуны успешно перенесли полёт в стратосферу и вернулись живыми и здоровыми. Специалисты намерены провести дальнейшие исследования, чтобы понять, как мозг адаптируется к взаимодействию с искусственным интеллектом в космической среде.