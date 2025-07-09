Орбитальную станцию России обещают оснастить только отечественным ПО
Глава Роскосмоса Баканов: Российская орбитальная станция создаётся на нашем ПО
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Российская орбитальная станция (РОС) будет функционировать полностью на основе отечественного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Это так называемая PLM. Это полный цикл разработки. Здесь также мы, помимо импортозамещения, должны увеличить эффективность производственных процессов за счёт внедрения таких технологий. И Российскую орбитальную станцию, которая придёт на смену международной космической, мы как раз разрабатываем на подобном российском программном продукте», — пояснил Баканов.
По его словам, в проекте создания РОС участвует множество профессиональных разработчиков, помимо ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Среди них государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, который построит ракету-носитель «Ангара» для подъёма станции на орбиту, ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры), отвечающий за подготовку космодрома, и другие предприятия.
Напомним, в апреле прошлого года глава России Владимир Путин одобрил проект создания РОС. Развёртывание станции запланировано на 2027 год. В Роскосмосе уже говорили, что реализация проекта поможет открыть новые возможности для космического туризма.