Орбитальную станцию России обещают оснастить только отечественным ПО

Российская орбитальная станция (РОС) будет функционировать полностью на основе отечественного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Это так называемая PLM. Это полный цикл разработки. Здесь также мы, помимо импортозамещения, должны увеличить эффективность производственных процессов за счёт внедрения таких технологий. И Российскую орбитальную станцию, которая придёт на смену международной космической, мы как раз разрабатываем на подобном российском программном продукте», — пояснил Баканов.