Эксперт объяснил, зачем России потребовался модернизированный Ил-114-300

Серийное производство новых самолётов Ил-114-300 позволит решить проблему нехватки гражданских судов для региональных авиаперевозок. Об этом сообщил независимый транспортный эксперт Дмитрий Адамидов.

«Но их потенциал стоит рассматривать шире. Самолёты Ил-114-300 могут быть востребованы, например, в государствах третьего мира: АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона), Африки и Ближнего Востока», — приводит URA.ru слова специалиста.

Управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин дополнил, что российская авиационная промышленность намерена существенно обновить парк гражданской авиации до 2030 года, выпустив более тысячи воздушных судов. Комплексная программа развития отрасли предусматривает производство 51 самолёта Ил-114-300.

Помимо этого, российские авиакомпании получат новые типы самолётов, в частности, планируется выпустить 105 единиц ТВРС-44 «Ладога» и 139 самолётов «Байкал», что позволит модернизировать и расширить авиапарк.