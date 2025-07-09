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9 июля, 09:53

Священник объяснил Life.ru, можно ли пропустить поход в храм из-за аномальной жары

Иерей Постернак разрешил не посещать храм в условиях изнурительной жары

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве на улице установилась такая температура, что многие предпочли остаться дома под прохладным ветерком от кондиционера, опасаясь получить на улице солнечный удар или потерять сознание от духоты в местах особенного скопления людей. Но что делать тем, у кого есть неотложные дела? Является ли июльское пекло, например, причиной для того, чтобы не посещать храм? Об этом в беседе с Life.ru рассказал декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак.

По его словам, люди, которые плохо себя чувствуют, болеют и имеют большие трудности со здоровьем, могут не ходить в храм, если им тяжело в таких погодных условиях. Действительно, сейчас многие прихожане не выдерживают нахождение в церкви. Однако следует понимать, что в тех случаях, когда у человека есть силы и возможность прийти в храм, то лучше это сделать.

Не нужно стараться искать каких-то оправданий, каких-то отговорок для того, чтобы не ходить в храм, потому что посещение храма — это всегда некоторое усилие, это молитва, это то, что требует от человека определённых жертв по отношению к Богу. И мы должны стараться по нашим возможностям и силам эту жертву приносить. В любом случае молиться мы должны стараться всегда, независимо от того, где мы находимся.

Андрей Постернак

Иерей

Не нужно стараться искать каких-то оправданий, каких-то отговорок для того, чтобы не ходить в храм, потому что посещение храма — это всегда некоторое усилие, это молитва, это то, что требует от человека определённых жертв по отношению к Богу. И мы должны стараться по нашим возможностям и силам эту жертву приносить. В любом случае молиться мы должны стараться всегда, независимо от того, где мы находимся.
Не нужно стараться искать каких-то оправданий, каких-то отговорок для того, чтобы не ходить в храм, потому что посещение храма — это всегда некоторое усилие, это молитва, это то, что требует от человека определённых жертв по отношению к Богу. И мы должны стараться по нашим возможностям и силам эту жертву приносить. В любом случае молиться мы должны стараться всегда, независимо от того, где мы находимся.

Если вы не можете посетить храм из-за погодных условий или плохого самочувствия, а также понимаете, что можете потерять сознание, лучше остаться и помолиться дома, советует священнослужитель.

«Читайте молитвы перед иконой в домашних условиях. Это будет лучше, чем не сделать ничего», подчеркнул иерей.

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Ранее священник заявил, что за празднование Ивана Купалы нужно скорее вводить уголовную ответственность. По его словам, соблюдение языческих традиций в праздник Рождества Иоанна Предтечи совершенно недопустимо и противоречит основам государственного строя.

Екатерина Хмелева
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