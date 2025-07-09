С россиянина взыскали более 800 тысяч рублей за отказ работать в государственной поликлинике

Во Владимире суд удовлетворил иск «Российского университета медицины» к выпускнику, нарушившему условия целевого обучения. Молодой врач отказался отрабатывать положенные три года в Областной стоматологической поликлинике, что привело к взысканию штрафа в размере 822 тысяч рублей.

Стороны заключили мировое соглашение, согласно которому выпускник будет погашать долг в рассрочку до октября 2026 года — по 55 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, что Минздрав разрабатывает закон, обязывающий всех бюджетников, поступивших по конкурсу, отработать три года в государственных медучреждениях. В случае отказа выпускнику придется возместить стоимость обучения и выплатить двукратный штраф, пишет телеграм-канал «Медицинская Россия».