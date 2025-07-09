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9 июля, 09:38

С россиянина взыскали более 800 тысяч рублей за отказ работать в государственной поликлинике

С жителя Владимира взыскали 822 тыс. руб. за отказ работать 3 года в госклинике

Обложка © ТАСС / Максим Стулов

Обложка © ТАСС / Максим Стулов

Во Владимире суд удовлетворил иск «Российского университета медицины» к выпускнику, нарушившему условия целевого обучения. Молодой врач отказался отрабатывать положенные три года в Областной стоматологической поликлинике, что привело к взысканию штрафа в размере 822 тысяч рублей.

Стороны заключили мировое соглашение, согласно которому выпускник будет погашать долг в рассрочку до октября 2026 года — по 55 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, что Минздрав разрабатывает закон, обязывающий всех бюджетников, поступивших по конкурсу, отработать три года в государственных медучреждениях. В случае отказа выпускнику придется возместить стоимость обучения и выплатить двукратный штраф, пишет телеграм-канал «Медицинская Россия».

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Ранее в Петербурге суд оштрафовал на ₽275 тысяч выпускницу медвуза. Причиной стал отказ работать в Мариуполе.

Никита Никонов
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