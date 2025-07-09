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9 июля, 09:51

Песков: Путин не говорил с Трампом по телефону, когда тот не был президентом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о телефонных переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в период, когда последний не занимал пост президента США. Так он прокомментировал появление в Сети аудиозаписи с громкими заявлениями нынешнего американского лидера 2024 года.

«Телефонных разговоров тогда не было, насколько мне известно. Речь, как я понимаю, идёт о времени, когда Трамп ещё не был президентом США», — отметил Песков, добавив, что уточняющие вопросы стоит адресовать Белому дому.

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Ранее телеканал CNN опубликовал запись, на которой Трамп, выступая перед спонсорами своей кампании, утверждал, что якобы угрожал Владимиру Путину «разбомбить Москву», а Си Цзиньпину — Пекин.

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Марина Фещенко
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