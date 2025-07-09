Песков: Путин не говорил с Трампом по телефону, когда тот не был президентом
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о телефонных переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в период, когда последний не занимал пост президента США. Так он прокомментировал появление в Сети аудиозаписи с громкими заявлениями нынешнего американского лидера 2024 года.
«Телефонных разговоров тогда не было, насколько мне известно. Речь, как я понимаю, идёт о времени, когда Трамп ещё не был президентом США», — отметил Песков, добавив, что уточняющие вопросы стоит адресовать Белому дому.
Ранее телеканал CNN опубликовал запись, на которой Трамп, выступая перед спонсорами своей кампании, утверждал, что якобы угрожал Владимиру Путину «разбомбить Москву», а Си Цзиньпину — Пекин.