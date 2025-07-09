Пора менять! Названы самые уязвимые места в автомобиле

Определённые детали автомобилей подвержены более быстрому износу. Это связано с регулярными нагрузками, тяжёлыми условиями эксплуатации или особенностями самих компонентов, рассказала эксперт Юлия Трушкова.

«Одними из самых ненадёжных деталей считаются свечи зажигания. Они работают в условиях высоких температур и электрических нагрузок, а их ресурс зависит от качества топлива и условий эксплуатации. Никелевые свечи служат около 30-45 тысяч километров, а более дорогие платиновые — до 70 тысяч и более. Если двигатель начинает «троить», увеличивается расход топлива или падает мощность, вероятно, проблема именно в них», — подчеркнула специалист в беседе с RG.ru.

К числу уязвимых элементов относятся различные сенсоры, в частности, лямбда-зонд (датчик кислорода) и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Эти элементы играют ключевую роль в функционировании двигателя, однако восприимчивы к качеству топлива и загрязнениям.

Тормозные колодки и диски также регулярно нуждаются в замене. Срок службы колодок зависит от манеры вождения: при частых остановках в городском цикле они изнашиваются за 30-50 тысяч километров пробега, в то время как на трассе их хватает на более длительный период. Скрип или вибрация при торможении являются явными сигналами износа. Тормозные диски также требуют контроля: если высота бортика превышает 1 мм, диск необходимо заменить.

Не стоит забывать о ремне газораспределительного механизма (ГРМ). Его обрыв может привести к серьёзным повреждениям двигателя, поэтому замену следует проводить строго в соответствии с установленным регламентом, обычно через каждые 60-120 тысяч километров.

Элементы электрооборудования, такие как реле и предохранители, также часто выходят из строя. Они защищают электрическую систему от перегрузок, но сами подвержены воздействию скачков напряжения. Сгоревший предохранитель может привести к отключению важных систем, например, фар или стеклоподъёмников.