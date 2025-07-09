Отца и сына из Китая держат в застенках СБУ в Киеве за попытку похитить секреты ракеты «Нептун»

Граждане Китая задержаны в Киеве по обвинению в попытке добыть секретные данные о ракетном комплексе «Нептун». Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины.

По утверждению силовиков, 24-летний студент киевского вуза, отчисленный в 2023 году за неуспеваемость, пытался завербовать украинца, связанного с разработками вооружений. Как отмечет прокуратура, подозреваемый якобы собирал документацию по «Нептуну» и должен был передать её своему отцу, имеющему связи с китайскими спецслужбами и Генштабом.

«Это уникальное вооружение Сил обороны Украины, которое предназначено для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей», — поведали в прокуратуре.

Подозреваемого задержали при попытке передать собранные данные, сейчас он находится под стражей. Второй фигурант — его отец, который проживает в Китае 7 июля въехал в Незалежную, 9 июля его также задержали. Прокуратура готовит уведомление о подозрении в шпионаже и будет ходатайствовать об аресте.