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9 июля, 10:19

Отца и сына из Китая держат в застенках СБУ в Киеве за попытку похитить секреты ракеты «Нептун»

В Киеве задержали граждан КНР по обвинению в сборе данных о комплексе Нептун

Обложка © Пресс-служба прокуратуры Киева

Обложка © Пресс-служба прокуратуры Киева

Граждане Китая задержаны в Киеве по обвинению в попытке добыть секретные данные о ракетном комплексе «Нептун». Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины.

По утверждению силовиков, 24-летний студент киевского вуза, отчисленный в 2023 году за неуспеваемость, пытался завербовать украинца, связанного с разработками вооружений. Как отмечет прокуратура, подозреваемый якобы собирал документацию по «Нептуну» и должен был передать её своему отцу, имеющему связи с китайскими спецслужбами и Генштабом.

«Это уникальное вооружение Сил обороны Украины, которое предназначено для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей», — поведали в прокуратуре.

Подозреваемого задержали при попытке передать собранные данные, сейчас он находится под стражей. Второй фигурант — его отец, который проживает в Китае 7 июля въехал в Незалежную, 9 июля его также задержали. Прокуратура готовит уведомление о подозрении в шпионаже и будет ходатайствовать об аресте.

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Александра Мышляева
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