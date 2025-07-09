18-летняя студентка с Украины покончила с собой в Италии, когда пришло время возвращаться

Министерство иностранных дел Украины сообщило о гибели 18-летней студентки Марии Бугаевой на территории Италии. По предварительным данным, причиной смерти могло стать самоубийство.

Согласно информации газеты Messaggero, девушка прибыла в Италию вместе с группой студентов Братиславского университета для прохождения практики в туристическом комплексе, расположенном в муниципалитете Каровиньо. За несколько дней до трагедии, 6 июля, Мария получила официальное уведомление о завершении стажировки, которую она хотела продолжить, однако продлить её было нельзя.

5 июля молодая девушка перестала выходить на связь, а спустя три дня — 8 июля — её тело нашли в сельской местности недалеко от места работы.

В комнате погибшей были найдены записка с несколькими телефонными номерами, а также паспорт и мобильный телефон. Перед своим исчезновением Мария перевела денежные средства брату.