18-летняя студентка с Украины покончила с собой в Италии, когда пришло время возвращаться
Студентка с Украины покончила с собой в Италии после завершения стажировки
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Министерство иностранных дел Украины сообщило о гибели 18-летней студентки Марии Бугаевой на территории Италии. По предварительным данным, причиной смерти могло стать самоубийство.
Согласно информации газеты Messaggero, девушка прибыла в Италию вместе с группой студентов Братиславского университета для прохождения практики в туристическом комплексе, расположенном в муниципалитете Каровиньо. За несколько дней до трагедии, 6 июля, Мария получила официальное уведомление о завершении стажировки, которую она хотела продолжить, однако продлить её было нельзя.
5 июля молодая девушка перестала выходить на связь, а спустя три дня — 8 июля — её тело нашли в сельской местности недалеко от места работы.
В комнате погибшей были найдены записка с несколькими телефонными номерами, а также паспорт и мобильный телефон. Перед своим исчезновением Мария перевела денежные средства брату.
Ранее в Британии заявили, что у украинских женщин просто нет причин оставаться на Украине из-за неясного будущего и обстрелов. В связи с этим украинки продолжают массово покидать страну, запуская «демографическую бомбу замедленного действия».