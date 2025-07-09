Пенсионерка осталась без квартиры в Петербурге и 10 миллионов, выполнив задание «спецслужб»

В Санкт-Петербурге пенсионерка поверила телефонным мошенникам, которые представились ей сотрудниками силовых структур. По их указанию она продала квартиру и передала аферистам все вырученные деньги. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.

72-летняя женщина проживала в Василеостровском районе. Несколько месяцев назад ей начали поступать звонки с неизвестных номеров. Собеседники представлялись работниками спецслужб и под надуманными предлогами убедили её выполнить «задание государственной важности». Пенсионерку вынудили продать квартиру за 10,9 миллиона рублей, а деньги передать курьеру.

«Пенсионерка, уверенная, что выполняет задание государственной важности, по указанию «силовиков» отправилась в Москву, где встретилась с курьером и отдала ему вырученные денежные средства в размере 9,5 миллиона рублей (за вычетом комиссий банка и риелторов)», — уточнили в МВД.

Когда женщина осталась без квартиры и без денег, она поняла, что стала жертвой аферистов. Пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.