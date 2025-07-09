Пенсионерка осталась без квартиры в Петербурге и 10 миллионов, выполнив задание «спецслужб»
В Петербурге мошенники вынудили пенсионерку продать квартиру и отдать ₽10 млн
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В Санкт-Петербурге пенсионерка поверила телефонным мошенникам, которые представились ей сотрудниками силовых структур. По их указанию она продала квартиру и передала аферистам все вырученные деньги. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.
72-летняя женщина проживала в Василеостровском районе. Несколько месяцев назад ей начали поступать звонки с неизвестных номеров. Собеседники представлялись работниками спецслужб и под надуманными предлогами убедили её выполнить «задание государственной важности». Пенсионерку вынудили продать квартиру за 10,9 миллиона рублей, а деньги передать курьеру.
«Пенсионерка, уверенная, что выполняет задание государственной важности, по указанию «силовиков» отправилась в Москву, где встретилась с курьером и отдала ему вырученные денежные средства в размере 9,5 миллиона рублей (за вычетом комиссий банка и риелторов)», — уточнили в МВД.
Когда женщина осталась без квартиры и без денег, она поняла, что стала жертвой аферистов. Пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 76-летний мужчина пострадал от мошенников, которые выманили у него около пяти миллионов рублей. 3 июля ему звонили неизвестные, которые представились «сотрудниками различных структур». Под предлогом обеспечения сохранности денег мошенники убедили пострадавшего передать 4,35 миллиона рублей курьеру. Возбуждено уголовное дело.