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Регион
9 июля, 11:05

«Всё ли у него нормально»: Захарова усомнилась в психическом здоровье Рютте после его слов о России

Захарова: Заявления Рютте заставляют задуматься о его психическом здоровье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила крайнее недоумение в связи с заявлением генсека НАТО Марка Рютте о России и Китае, усомнившись в его ментальном здоровье. Так она прокомментировала высказывание главы альянса, что Москва нападёт на НАТО для отвлечения США, если Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань».

«Измышление генсека НАТО Рютте о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, как Рютте выразился, перед неким нападением на Тайвань якобы первым делом позвонит президенту России, знаете, вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте, всё ли у него нормально», — заявила дипломат.

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Напомним, Рютте предположил, что в случае агрессии Китая против Тайваня Пекин может попытаться заручиться поддержкой Москвы. В интервью New York Times он заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, обратится к президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить стратегии по отвлечению внимания Соединённых Штатов от европейского региона.

Александра Мышляева
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