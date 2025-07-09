«Всё ли у него нормально»: Захарова усомнилась в психическом здоровье Рютте после его слов о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила крайнее недоумение в связи с заявлением генсека НАТО Марка Рютте о России и Китае, усомнившись в его ментальном здоровье. Так она прокомментировала высказывание главы альянса, что Москва нападёт на НАТО для отвлечения США, если Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань».

«Измышление генсека НАТО Рютте о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, как Рютте выразился, перед неким нападением на Тайвань якобы первым делом позвонит президенту России, знаете, вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте, всё ли у него нормально», — заявила дипломат.