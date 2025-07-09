В России объявили штормовое предупреждение из-за жары за 40 градусов
Синоптик Вильфанд: Температура в ЦФО достигнет плюс 40 градусов
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В России объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, местами столбики термометров поднимутся до +42°C. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В течение этой недели и в начале следующей температура выше нормы на 6-7 градусов будет в центре европейской России: около плюс 31-35. В Московской, Владимирской, Рязанской, Калужской областях — не исключено до плюс 37 [градусов]», — сказал он.
Метеоролог добавил, что на юге Центрального федерального округа (ЦФО), в Тамбовской, Курской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, прогнозируется до плюс 40 градусов.
По словам Вильфанда, в Приволжском федеральном округе с 9 по 13 июля ожидаются аномально высокие температуры. В Нижегородской и Пензенской областях, Чувашии и Мордовии они превысят норму на 6-8 градусов, достигнув +30…+36°C. В Татарстане воздух прогреется до +32°C, а в Ульяновской и Саратовской областях — до +34…+39°C.
На юге страны, включая Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области, Калмыкию и Краснодарский край, с 9 по 13 июля температура составит +37…+42°C, в Адыгее — +36…+40°C. На Северном Кавказе такие регионы, как Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика с 10 по 13 июля окажутся под воздействием температуры на 5-8 градусов выше нормы, диапазон максимальных температур составит плюс 35-41 градус.
На Урале потеплеет до +28…+30°C, а в Сибири, в Красноярском крае, возможен рост до +31…+42°C, что на 6 градусов выше климатической нормы. В Иркутской области с 11 по 13 июля столбики термометров покажут +31…+33°C, уточнил синоптик в беседе с ТАСС.
На Дальнем Востоке, в южных районах Якутии, 12-13 июля температура будет на 6 градусов выше обычной — около +30…+31°C. В Приморском крае в эти дни ожидается +32…+35°C. В Ленинградской области 12-13 июля воздух прогреется до +25…+30°C, что также значительно превышает норму.
Ранее Life.ru сообщал, что Москва пережила одну из самых тёплых ночей за последние четыре десятилетия, оставив позади даже сочинские показатели. Разные районы города продемонстрировали различные температурные значения. Так, в Тушино термометры показывали +18,8 градуса, в Бутово +17,2 градуса, а в центре столицы температура поднялась до +22,6 градуса. По мнению метеорологов, москвичам стоит приготовиться к продолжению аномальной жары.