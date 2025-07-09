В России объявили штормовое предупреждение из-за жары за 40 градусов

В России объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, местами столбики термометров поднимутся до +42°C. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение этой недели и в начале следующей температура выше нормы на 6-7 градусов будет в центре европейской России: около плюс 31-35. В Московской, Владимирской, Рязанской, Калужской областях — не исключено до плюс 37 [градусов]», — сказал он.

Метеоролог добавил, что на юге Центрального федерального округа (ЦФО), в Тамбовской, Курской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, прогнозируется до плюс 40 градусов.

По словам Вильфанда, в Приволжском федеральном округе с 9 по 13 июля ожидаются аномально высокие температуры. В Нижегородской и Пензенской областях, Чувашии и Мордовии они превысят норму на 6-8 градусов, достигнув +30…+36°C. В Татарстане воздух прогреется до +32°C, а в Ульяновской и Саратовской областях — до +34…+39°C.

На юге страны, включая Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области, Калмыкию и Краснодарский край, с 9 по 13 июля температура составит +37…+42°C, в Адыгее — +36…+40°C. На Северном Кавказе такие регионы, как Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика с 10 по 13 июля окажутся под воздействием температуры на 5-8 градусов выше нормы, диапазон максимальных температур составит плюс 35-41 градус.

На Урале потеплеет до +28…+30°C, а в Сибири, в Красноярском крае, возможен рост до +31…+42°C, что на 6 градусов выше климатической нормы. В Иркутской области с 11 по 13 июля столбики термометров покажут +31…+33°C, уточнил синоптик в беседе с ТАСС.

На Дальнем Востоке, в южных районах Якутии, 12-13 июля температура будет на 6 градусов выше обычной — около +30…+31°C. В Приморском крае в эти дни ожидается +32…+35°C. В Ленинградской области 12-13 июля воздух прогреется до +25…+30°C, что также значительно превышает норму.