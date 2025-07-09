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9 июля, 11:49

В Дагестане ёжик с липким скотчем на лапке сам попросил помощи у человека

В Дагестан ёжик с кусочком скотча на лапке подошёл к человеку, как будто просил о помощи. Видео с животным появилось в телеграм-канале SHOT.

Ëжик с липким скотчем на лапке попросил помощи у человека. Видео © Telegram/SHOT

Ёжик, видимо, наступил на скотч и уже не мог самостоятельно его снять. Зверёк сообразил, что если подойдёт к прохожему, тот в беде его точно не оставит. Так и случилось. Мужчина не остался равнодушным и аккуратно освободил лапку. После этого ёжик быстро убежал в кусты.

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Ранее в Южно-Сахалинске спасли собаку, которая выпала из окна 12-го этажа и застряла на кондиционере. Операция длилась около четырёх часов, но спасатели успешно завершили миссию. Альпинисты, прибывшие на место, смогли проникнуть в квартиру и аккуратно вытащить собаку.

Обложка © freepik/kuritafsheen77

Анастасия Никонорова
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