В Дагестане ёжик с липким скотчем на лапке сам попросил помощи у человека

В Дагестан ёжик с кусочком скотча на лапке подошёл к человеку, как будто просил о помощи. Видео с животным появилось в телеграм-канале SHOT .

Ёжик, видимо, наступил на скотч и уже не мог самостоятельно его снять. Зверёк сообразил, что если подойдёт к прохожему, тот в беде его точно не оставит. Так и случилось. Мужчина не остался равнодушным и аккуратно освободил лапку. После этого ёжик быстро убежал в кусты.