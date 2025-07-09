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Регион
9 июля, 11:39

В Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В Одесской области на юге Украины в среду прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в Одесской области», — говорится в публикации издания.

По данным онлайн-карты Минцифры Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога. Издание уточняет, что информация о деталях происшествия уточняется.

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Ранее Владимир Зеленский сообщил о масштабной атаке ВС РФ по Украине, которая произошла в ночь на 9 июля. По его данным, за последние сутки российские войска применили 728 беспилотников и 13 ракет, включая гиперзвуковые «Кинжалы» и оперативно-тактические «Искандеры». Лидер киевского режима призвал союзников усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения боевых действий.

Александра Мышляева
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