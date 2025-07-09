В Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

В Одесской области на юге Украины в среду прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в Одесской области», — говорится в публикации издания.

По данным онлайн-карты Минцифры Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога. Издание уточняет, что информация о деталях происшествия уточняется.