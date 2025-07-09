Time to go: Орбан предсказал конец карьеры фон дер Ляйен при помощи мема

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан необычным способом намекнул главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на необходимость сложить с себя полномочия. Он опубликовал в соцсети Х фотографию еврочиновницы и коротко подписал её: «Пора уходить».

Виктор Орбан опубликовал мем. Фото © Х / PM_ViktorOrban

Вопрос о вотуме недоверия фон дер Ляйен будет решаться на заседании в Европарламенте 10 июля. По мнению Орбана, исход голосования очевиден, так как чиновница давно запятнала свою репутацию коррупционными скандалами. В комментариях пользователи поддержали венгерского премьера и назвали его «единственным борцом» с несправедливостью в Европе. По мнению большинства подписчиков, фон дер Ляйен не только должна покинуть пост, но и отправиться на скамью подсудимых за хищения бюджетных денег при закупке вакцин.