Time to go: Орбан предсказал конец карьеры фон дер Ляйен при помощи мема
Орбан разместил фото фон дер Ляйен с подписью, что ей пора уйти из Еврокомиссии
Обложка © ТАСС / ЕРА
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан необычным способом намекнул главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на необходимость сложить с себя полномочия. Он опубликовал в соцсети Х фотографию еврочиновницы и коротко подписал её: «Пора уходить».
Виктор Орбан опубликовал мем. Фото © Х / PM_ViktorOrban
Вопрос о вотуме недоверия фон дер Ляйен будет решаться на заседании в Европарламенте 10 июля. По мнению Орбана, исход голосования очевиден, так как чиновница давно запятнала свою репутацию коррупционными скандалами. В комментариях пользователи поддержали венгерского премьера и назвали его «единственным борцом» с несправедливостью в Европе. По мнению большинства подписчиков, фон дер Ляйен не только должна покинуть пост, но и отправиться на скамью подсудимых за хищения бюджетных денег при закупке вакцин.
Напомним, ранее на заседании Европарламента в Страсбурге по инициативе румынского депутата Георге Пипереа состоялись дебаты о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Депутату удалось собрать необходимый минимум подписей для вынесения вопроса на рассмотрение Европейского парламента. Голосование состоится 10 июля. Также в Брюсселе прошла акция протеста против фон дер Ляйен. Чиновницу обвиняют в коррупционной сделке, связанной с закупкой вакцин против CoViD-19. Фон дер Ляйен вела неформальные переговоры с руководством корпорации Pfizer о поставках препаратов, не прошедших полноценного клинического тестирования. Общая стоимость контракта составила 35 миллиардов евро. И, наконец, еврочиновница подозревается во вмешательстве в избирательные процессы в Германии и Румынии.