Автожир совершил жёсткую посадку в Красноярском крае, пилот госпитализирован

В Красноярском крае летательный аппарат типа автожир совершил жёсткую посадку, пилот госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл около пяти вечера по местному времени (час дня по мск) около города Назарово.

«Воздушное судно типа автожир совершило жёсткую посадку на участок местности вблизи города Назарово Красноярского края», — говорится в сообщении.

Пилот госпитализирован с травмами. Прокуратура начала проверку.