Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 11:25

Названа причина крушения нового дрона «Альтиус» на дом в Казани

УЗГА: Дрон «Альтиус» упал на дом в Казани из-за неустановленных средств РЭБ

Обложка © Wikipedia / Роман Барский

Обложка © Wikipedia / Роман Барский

Беспилотник «Альтиус» рухнул во время испытательного полёта в Казани из-за воздействия неустановленных средств радиоэлектронной борьбы. Об этом РИА «Новости» сообщил разработчик дрона — Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

По данным представителя завода, взлёт гражданского БПЛА с аэродрома базирования прошёл штатно, но затем средства РЭБ нарушили спутниковую навигацию аппарата. Беспилотник продолжил полёт по инерциальной системе навигации, и во время посадки произошла нештатная ситуация.

Life.ru публикует видео последних минут полёта самолёта, который упал на жилой дом в Казани
Life.ru публикует видео последних минут полёта самолёта, который упал на жилой дом в Казани

Напомним, утром 8 июля летательный аппарат упал на территорию жилого дома в Дербышках в Татарстане. После падения начался пожар. Позже в прокуратуре уточнили, что ЧП произошло не с самолётом, а с гражданским дроном. Представители Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) проинформировали, что это был испытательный полёт БПЛА «Альтиус».

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar