Названа причина крушения нового дрона «Альтиус» на дом в Казани

Беспилотник «Альтиус» рухнул во время испытательного полёта в Казани из-за воздействия неустановленных средств радиоэлектронной борьбы. Об этом РИА «Новости» сообщил разработчик дрона — Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

По данным представителя завода, взлёт гражданского БПЛА с аэродрома базирования прошёл штатно, но затем средства РЭБ нарушили спутниковую навигацию аппарата. Беспилотник продолжил полёт по инерциальной системе навигации, и во время посадки произошла нештатная ситуация.

Напомним, утром 8 июля летательный аппарат упал на территорию жилого дома в Дербышках в Татарстане. После падения начался пожар. Позже в прокуратуре уточнили, что ЧП произошло не с самолётом, а с гражданским дроном. Представители Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) проинформировали, что это был испытательный полёт БПЛА «Альтиус».