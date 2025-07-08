Прокуратура: В Казани упал не самолёт, а гражданский дрон

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Приволжской транспортной прокуратуры, в Казани произошло падение не самолета, а беспилотного летательного аппарата гражданского назначения. Представители Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) проинформировали, что причиной крушения дрона на территории частного жилого дома стало нарушение работы спутниковой навигации, вызванное воздействием неустановленных внешних средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«По предварительным данным 08 июля 2025 года вблизи Казани в утреннее время после взлета с аэродрома в одном километре от посадочной полосы произошло падение беспилотного летательного аппарата. Пострадавших нет», — говорится в сообщении прокуратуры.

В компании уточнили, что инцидент произошёл 8 июля утром во время испытательного полета БПЛА «Альтиус» в районе Казани. Взлет с аэродрома прошёл в штатном режиме. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя компании-разработчика, в ходе полёта, предположительно, из-за воздействия внешних средств РЭБ, произошёл сбой в работе спутниковой системы навигации

После сбоя навигации беспилотник продолжил полёт, ориентируясь на инерциальную систему. Нештатная ситуация возникла уже на этапе захода на посадку. Татарская транспортная прокуратура начала расследование обстоятельств произошедшего вблизи Казани авиационного инцидента. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности полетов, и в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.