Зеленский в Риме встретится со спецпосланником Трампа Китом Келлогом
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог и Владимир Зеленский встретятся в Риме. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера киевского режима Сергей Никифоров.
Сегодня Зеленский прибыл в Рим и встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Также у него запланированы переговоры в Ватикане с папой римским Львом XIV. Затем он отправится на четвертую Международную конференцию по восстановлению Украины.
Как сообщили два источника, знакомые с программой мероприятия, на нём также будут рассматриваться вопросы поддержки Незалежной как во время военного конфликта, так и после его окончания. В ходе конференции планируется обсудить текущую ситуацию Киева, включая экономические и политические аспекты. Среди участников мероприятия будут американские организации, оказывающие поддержку Украине, такие как аналитический центр Atlantic Council и общественная организация Razom.
Ранее стало известно, что приостановленные поставки американского вооружения Киеву могут быть возобновлены в ближайшее время. Специальный представитель президента США Кит Келлог планирует провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Первая встреча состоится в Риме в рамках международного форума, после чего стороны продолжат обсуждение вопросов в Киеве.