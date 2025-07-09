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Регион
9 июля, 12:02

Зеленский в Риме встретится со спецпосланником Трампа Китом Келлогом

Обложка © Gettyimages / Andrew Harnik, Martin Andersen

Обложка © Gettyimages / Andrew Harnik, Martin Andersen

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог и Владимир Зеленский встретятся в Риме. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера киевского режима Сергей Никифоров.

Сегодня Зеленский прибыл в Рим и встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Также у него запланированы переговоры в Ватикане с папой римским Львом XIV. Затем он отправится на четвертую Международную конференцию по восстановлению Украины.

Как сообщили два источника, знакомые с программой мероприятия, на нём также будут рассматриваться вопросы поддержки Незалежной как во время военного конфликта, так и после его окончания. В ходе конференции планируется обсудить текущую ситуацию Киева, включая экономические и политические аспекты. Среди участников мероприятия будут американские организации, оказывающие поддержку Украине, такие как аналитический центр Atlantic Council и общественная организация Razom.

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Ранее стало известно, что приостановленные поставки американского вооружения Киеву могут быть возобновлены в ближайшее время. Специальный представитель президента США Кит Келлог планирует провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Первая встреча состоится в Риме в рамках международного форума, после чего стороны продолжат обсуждение вопросов в Киеве.

Александра Мышляева
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