Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог и Владимир Зеленский встретятся в Риме. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера киевского режима Сергей Никифоров.

Сегодня Зеленский прибыл в Рим и встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Также у него запланированы переговоры в Ватикане с папой римским Львом XIV. Затем он отправится на четвертую Международную конференцию по восстановлению Украины.

Как сообщили два источника, знакомые с программой мероприятия, на нём также будут рассматриваться вопросы поддержки Незалежной как во время военного конфликта, так и после его окончания. В ходе конференции планируется обсудить текущую ситуацию Киева, включая экономические и политические аспекты. Среди участников мероприятия будут американские организации, оказывающие поддержку Украине, такие как аналитический центр Atlantic Council и общественная организация Razom.