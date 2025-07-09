Министр обороны Франции заявил, что Париж считает «абсолютной красной линией» по Украине
Министр обороны Франции Лекорню назвал демилитаризацию Украины красной линией
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Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что европейские страны считают требование России о демилитаризации Украины неприемлемым. Он подчеркнул, что для Франции это абсолютная красная линия.
«Наша абсолютная красная линия — это демилитаризация Украины», — сказал глава минобороны республики изданию Valeurs Actuelles в преддверии очередного саммита «коалиции желающих».
Лекорню отметил, что нельзя одновременно отказывать Украине в членстве в НАТО и лишать её собственной армии. По его словам, украинцы должны иметь возможность обеспечивать свою безопасность.
10 июля в Риме пройдёт встреча «коалиции желающих» – группы стран, активно поддерживающих Киев. В тот же день в итальянской столице состоится конференция, посвящённая восстановлению Украины.
Ранее, в июне, президент России Владимир Путин заявил, что одной из целей спецоперации на Украине является демилитаризация, то есть лишение её возможности иметь вооружённые силы, угрожающие России. Он напомнил, что в 2022 году в Стамбуле были достигнуты договорённости по ограничению численности украинской армии и её вооружений, однако, по его словам, Киев под давлением западных союзников отказался от этих соглашений. Путин подчеркнул, что теперь Россия вынуждена решать задачу демилитаризации военным путём. Он заверил, что Москва не допустит создания на Украине вооружённых сил, представляющих угрозу для России и её граждан.