Лекорню отметил, что нельзя одновременно отказывать Украине в членстве в НАТО и лишать её собственной армии. По его словам, украинцы должны иметь возможность обеспечивать свою безопасность.

Ранее, в июне, президент России Владимир Путин заявил, что одной из целей спецоперации на Украине является демилитаризация, то есть лишение её возможности иметь вооружённые силы, угрожающие России. Он напомнил, что в 2022 году в Стамбуле были достигнуты договорённости по ограничению численности украинской армии и её вооружений, однако, по его словам, Киев под давлением западных союзников отказался от этих соглашений. Путин подчеркнул, что теперь Россия вынуждена решать задачу демилитаризации военным путём. Он заверил, что Москва не допустит создания на Украине вооружённых сил, представляющих угрозу для России и её граждан.