Московская УК пытается силой вернуть власть над элитным ЖК, где живут Петросян и Янковский

В Москве жильцы элитного ЖК «Садовые кварталы» буквально воюют с управляющей компанией, от услуг которой они отказались и учредили товарищество собственников жилья. Однако организация вновь вернулась и решила захватить «власть» над домом. Mash публикует кадры, как сотрудники УК пытаются прорваться в свой офис в доме, а затем устраивают драку с жителями, разнимать которую пришлось полиции.

УК «Лайм Хамовники» пытается силой вернуться в московский ЖК. Видео © Telegram / Mash

Жилищный комплекс известен тем, что там живут Евгений Петросян, Татьяна Брухунова и Иван Янковский. Конфликт жильцов с УК «Лайм Хамовники» тянется ещё с прошлого года. От услуг компании было решено отказаться, так как стоимость обслуживания росла, а качество не улучшалось. Однако на днях суд постановил, что УК будет снова обслуживать дом — без согласия жильцов.

Судебное решение вызвало гнев жильцов, и они отказались пускать сотрудников компании в прежний офис, где уже разместилось товарищество собственников. Однако «Лайм Хамовники» устроили настоящий штурм помещений, заручившись поддержкой вооружённых людей. Была сломана дверь, а также повреждена аппаратура товарищества на 3 миллиона рублей, рассказали жильцы.

Конфликт тянется уже третий день. Граждане строят баррикады и не дают работникам УК попасть в офис. Сегодня встреча сторон закончилась рукоприкладством. По словам жителей, представители фирмы «Лайм Хамовники» первыми полезли в драку. К делу подключилась полиция.