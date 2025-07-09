«Родились со смартфоном в руке»: Компании РФ готовятся к трудоустройству поколения Альфа
Участники форума Иннопром обсудили трудоустройство поколения Альфа
Ребёнок поколения Альфа. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Теория поколений, которая делит людей на возрастные группы с учётом различных факторов, считает родившихся в 2010-2024 годах представителями поколения Альфа. Пока что они лишь дети, но вскоре станут полноправными членами общества, вольются в экономические процессы, начнут работать. Компании уже готовятся к их приходу.
Участники панельной дискуссии РИА «ФедералПресс» на международной промышленной выставке «Иннопром» отметили, что представители поколения Альфа «родились со смартфоном в руке». Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов подчеркнул, что сегодняшние дети отличаются невероятной скоростью обучения, они способны поглощать большие массивы информации.
Участники встречи также сошлись во мнении, что большинство подростков весьма патриотичны и хотят работать над важными для России задачами. Поэтому, чтобы привлечь их внимание, промышленные предприятия, должны рассказывать о своих проектах и объяснять, как труд конкретного человека меняет страну.
«Если дети чувствуют себя сопричастными к большому проекту, а не просто «тащат бревно», они готовы много работать. А наша задача — в хорошем смысле «продать» им идею», — уверена советник предправления Фонда Сколково Наталья Кравченко.
Ранее социолог раскрыла черты поколения Альфа. По словам эксперта, для них характерны гуманность и карьерные стремления. А для общения с подростками важно проявлять искренность и разбираться в современных технологиях.