Июльский град размером с вишню вверг Омск в зиму: сугробы и ледяные ручьи

Тяжёлая московская жара на самом деле является не такой плохой погодой, как кажется многим жителям столицы. Гораздо больше не повезло Омской области. Сегодня на регион обрушился сильнейший град размером с вишню. Осадки шли настолько обильно, что сформировали крупные сугробы.

Крупный град накрыл Омскую область. Видео © VK / Омск ВК | - Жизнь города - Новости - ЧП - ДТП

Жители Омской области вынуждены обувать более плотную обувь и запасаться лопатами. Дома засыпает градом, а вода, которая остаётся — невероятно ледяная. При этом сами градинки вовсе не маленькие. По словам местных жителей, они выглядят как вишни и могут даже покалечить.

На данный момент погодный катаклизм набирает обороты и продолжает создавать до дворах сугробы. Жители области активно делятся природным финоменом в социальных сетях.