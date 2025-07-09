Июльский град размером с вишню вверг Омск в зиму: сугробы и ледяные ручьи
Град обрушился на Омск и область, создав во дворах целые сугробы
Крупный град накрыл Омскую область. Обложка © VK / Омск ВК | - Жизнь города - Новости - ЧП - ДТП
Тяжёлая московская жара на самом деле является не такой плохой погодой, как кажется многим жителям столицы. Гораздо больше не повезло Омской области. Сегодня на регион обрушился сильнейший град размером с вишню. Осадки шли настолько обильно, что сформировали крупные сугробы.
Крупный град накрыл Омскую область. Видео © VK / Омск ВК | - Жизнь города - Новости - ЧП - ДТП
Жители Омской области вынуждены обувать более плотную обувь и запасаться лопатами. Дома засыпает градом, а вода, которая остаётся — невероятно ледяная. При этом сами градинки вовсе не маленькие. По словам местных жителей, они выглядят как вишни и могут даже покалечить.
На данный момент погодный катаклизм набирает обороты и продолжает создавать до дворах сугробы. Жители области активно делятся природным финоменом в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что 17 регионов России столкнутся с неблагоприятными погодными условиями. Прогнозируются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Особо сложная ситуация ожидается в Дагестане, где из-за обильных дождей возможен подъём уровня воды в реках.