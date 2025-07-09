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Регион
9 июля, 12:50

Июльский град размером с вишню вверг Омск в зиму: сугробы и ледяные ручьи

Град обрушился на Омск и область, создав во дворах целые сугробы

Крупный град накрыл Омскую область. Обложка © VK / Омск ВК | - Жизнь города - Новости - ЧП - ДТП

Крупный град накрыл Омскую область. Обложка © VK / Омск ВК | - Жизнь города - Новости - ЧП - ДТП

Тяжёлая московская жара на самом деле является не такой плохой погодой, как кажется многим жителям столицы. Гораздо больше не повезло Омской области. Сегодня на регион обрушился сильнейший град размером с вишню. Осадки шли настолько обильно, что сформировали крупные сугробы.

Крупный град накрыл Омскую область. Видео © VK / Омск ВК | - Жизнь города - Новости - ЧП - ДТП

Жители Омской области вынуждены обувать более плотную обувь и запасаться лопатами. Дома засыпает градом, а вода, которая остаётся — невероятно ледяная. При этом сами градинки вовсе не маленькие. По словам местных жителей, они выглядят как вишни и могут даже покалечить.

На данный момент погодный катаклизм набирает обороты и продолжает создавать до дворах сугробы. Жители области активно делятся природным финоменом в социальных сетях.

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Ранее сообщалось, что 17 регионов России столкнутся с неблагоприятными погодными условиями. Прогнозируются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Особо сложная ситуация ожидается в Дагестане, где из-за обильных дождей возможен подъём уровня воды в реках.

Наталья Афонина
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