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9 июля, 13:03

«Нужны доказательства»: Адвокат оценил шансы брата Блиновской отстоять своё имущество

Адвокат Жорин: У брата Блиновской есть все шансы отстоять своё имущество в суде

Александр Останин. Обложка © SHOT

Александр Останин. Обложка © SHOT

У Александра Останина, брата блогерши Елены Блиновской, есть шансы отстоять своё имущество в суде, уверен звёздный адвокат Сергей Жорин. Юристу заявления мужчины показались правдивыми. Он рекомендовал готовить доказательства для длительных тяжб вплоть до высших инстанций.

«Шансы доказать это есть, может быть, не сразу и только в вышестоящих инстанциях. Он может представить соответствующие доказательства и таким образом добиваться исключения его имущества из правопритязаний, которые возникают в связи с делом Елены Блиновской», — отметил собеседник портала «Страсти».

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Напомним, ранее у Александра Останина возникла угроза потери квартиры из-за проблем Елены Блиновской с законом. Мужчина настаивает, что получал от сестры финансовую помощь лишь в размере 19 рублей.

Борис Эльфанд
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