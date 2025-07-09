«Нужны доказательства»: Адвокат оценил шансы брата Блиновской отстоять своё имущество

У Александра Останина, брата блогерши Елены Блиновской, есть шансы отстоять своё имущество в суде, уверен звёздный адвокат Сергей Жорин. Юристу заявления мужчины показались правдивыми. Он рекомендовал готовить доказательства для длительных тяжб вплоть до высших инстанций.

«Шансы доказать это есть, может быть, не сразу и только в вышестоящих инстанциях. Он может представить соответствующие доказательства и таким образом добиваться исключения его имущества из правопритязаний, которые возникают в связи с делом Елены Блиновской», — отметил собеседник портала «Страсти».