В России могут создать систему учёта отравлений наркотиками

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил ввести в РФ систему кодирования отравлений наркотическими и психоактивными веществами для мониторинга токсикологической ситуации. С соответствующей инициативой он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Предлагается рассмотреть вопрос о разработке собственной системы учёта (кодирования) отравлений наркотическими и психоактивными веществами в Российской Федерации для получения объективных данных о токсикологической ситуации по острым отравлениям наркотическими и психоактивными веществами», — говорится в документе, передаёт РИА «Новости».

Кутепов отметил, что медицинское сообщество регулярно направляет в комитет предложения по этой проблеме. В частности, за последние десять лет серьёзной угрозой для здоровья россиян стало распространение новых психоактивных веществ, таких как синтетические катиноны («соли»), прекурсоры ГОМК, синтетические каннабиноиды («спайсы») и амфетамины. Постоянное появление новых наркотиков на нелегальном рынке ведёт к росту числа отравлений.

Сенатор пояснил, что в Международной классификации болезней (МКБ-10) есть коды только для отравлений лекарственными средствами, а большинство запрещённых веществ не попадают в эту категорию. Из-за этого, а также из-за нехватки токсикологических лабораторий и оборудования в регионах, вести точный учёт таких отравлений в России крайне сложно.

По словам Кутепова, сегодня в стране нет достоверных данных о масштабах отравлений нелегальными наркотиками. Наиболее объективная статистика, по данным экспертов, ведётся в Санкт-Петербурге и Омске.