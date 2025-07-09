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9 июля, 13:27

«Никогда не отступали»: Захарова нашла в заявлении Стубба о русских отражение слов Суворова

Захарова прокомментировала слова Стубба цитатой Александра Суворова

Александр Васильевич Суворов. Обложка © История.рф

Александр Васильевич Суворов. Обложка © История.рф

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова внезапно для себя нашла здравое зерно в заявлении президента Финляндии Александра Стубба, который отметил способность россиян быть стойкими перед лицом страданий и боли.

«Вы знаете, это тот самый редкий случай за последнее время, когда я готова под этими словами буквально подписаться», — сказала Захарова на брифинге.

В качестве примера дипломат привела выдержки из речи великого русского полководца Александра Суворова, произнесённой осенью 1799 года в трапезной женского францисканского монастыря Святого Иосифа.

«Идти назад — стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали. Мы окружены горами, мы в горах, мы будем окружены врагом сильным, возгордившимся победою, победою, устроенную коварной изменой», — цитировала дипломат русского генералиссимуса.

По её словам, на этот раз Стубб в самом деле оказался прав, поскольку эти черты в крови у жителей нашей страны, а также составляют основу их жизненной философии.

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Ранее Александр Стубб перед началом саммита НАТО заявил, что эпоха западного господства в мире ушла в прошлое. С его слов, сейчас мировой порядок претерпевает фундаментальные изменения, а мир действительно становится более многополярным и беспорядочным.

Владимир Озеров
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