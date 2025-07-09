Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова внезапно для себя нашла здравое зерно в заявлении президента Финляндии Александра Стубба, который отметил способность россиян быть стойкими перед лицом страданий и боли.

«Вы знаете, это тот самый редкий случай за последнее время, когда я готова под этими словами буквально подписаться», — сказала Захарова на брифинге.

В качестве примера дипломат привела выдержки из речи великого русского полководца Александра Суворова, произнесённой осенью 1799 года в трапезной женского францисканского монастыря Святого Иосифа.

«Идти назад — стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали. Мы окружены горами, мы в горах, мы будем окружены врагом сильным, возгордившимся победою, победою, устроенную коварной изменой», — цитировала дипломат русского генералиссимуса.

По её словам, на этот раз Стубб в самом деле оказался прав, поскольку эти черты в крови у жителей нашей страны, а также составляют основу их жизненной философии.