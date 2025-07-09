Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 13:24

Найдено объяснение постороннему шуму, который помешал брифингу Захаровой

Посторонний шум во время брифинга Марии Захаровой был связан с аварией в здании

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

На брифинге официального представителя МИД России Марии Захаровой заметили непонятный посторонний шум, который мешал отвечать на вопросы и длился около 20 минут. Об этом сообщил источник в управлении по эксплуатации зданий ведомства.

Оказалось, что посторонний звук был вызван происшествием в первом корпусе МИД и активацией систем пожаротушения.

«Произошла авария, которая привела к подтоплению подвальных помещений корпуса 1 МИД, после чего включились системы пожаротушения в здании», — говорится в сообщении ТАСС.

Авария оставила тысячи адресов без электричества на юге Приморского края
Авария оставила тысячи адресов без электричества на юге Приморского края

Напомним, что во время сегодняшнего брифинга Захарова заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц скрывает свои настоящие намерение принять участие в нанесении ударов по России. Вместо правды он выдаёт различные дипломатические формулировки. Кроме того, Мерц продолжает пугать немцев «российской угрозой», оправдывая необходимость передачи Киеву ракет Taurus.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar