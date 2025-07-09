Найдено объяснение постороннему шуму, который помешал брифингу Захаровой

На брифинге официального представителя МИД России Марии Захаровой заметили непонятный посторонний шум, который мешал отвечать на вопросы и длился около 20 минут. Об этом сообщил источник в управлении по эксплуатации зданий ведомства.

Оказалось, что посторонний звук был вызван происшествием в первом корпусе МИД и активацией систем пожаротушения.

«Произошла авария, которая привела к подтоплению подвальных помещений корпуса 1 МИД, после чего включились системы пожаротушения в здании», — говорится в сообщении ТАСС.