Найдено объяснение постороннему шуму, который помешал брифингу Захаровой
Посторонний шум во время брифинга Марии Захаровой был связан с аварией в здании
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На брифинге официального представителя МИД России Марии Захаровой заметили непонятный посторонний шум, который мешал отвечать на вопросы и длился около 20 минут. Об этом сообщил источник в управлении по эксплуатации зданий ведомства.
Оказалось, что посторонний звук был вызван происшествием в первом корпусе МИД и активацией систем пожаротушения.
«Произошла авария, которая привела к подтоплению подвальных помещений корпуса 1 МИД, после чего включились системы пожаротушения в здании», — говорится в сообщении ТАСС.
Напомним, что во время сегодняшнего брифинга Захарова заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц скрывает свои настоящие намерение принять участие в нанесении ударов по России. Вместо правды он выдаёт различные дипломатические формулировки. Кроме того, Мерц продолжает пугать немцев «российской угрозой», оправдывая необходимость передачи Киеву ракет Taurus.