Во время обсуждения законодательных инициатив, касающихся платформенной экономики спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с настоятельным призывом тщательно изучить и неукоснительно соблюдать установленные процедуры и нормативные акты. Володин подчеркнул, что это необходимо для предотвращения ошибок, характерных для предыдущих поколений либеральных политиков.

Решетников, впервые представлявший законопроекты в нижней палате парламента, принёс извинения за незнание некоторых «процедурных деталей». В ответ на это Володин заявил, что недостаточно просто извиняться за незнание процедур, необходимо их изучать. Он подчеркнул, что именно соблюдение процедур, норм и правил является основой демократии, которую министр, как представитель либерального направления в правительстве, должен глубоко уважать.

Володин призвал Решетникова детально разобраться во всех процедурах и руководствоваться ими в своей работе, заверив, что это поможет избежать ошибок, допущенных либералами прошлого. Он также отметил, что иногда в правительство приходят люди, называющие себя либералами, но на самом деле являющиеся «скрытыми большевиками», готовыми продвигать любые инициативы. В качестве примера он упомянул Анатолия Чубайса, отметив, что его нынешнее местонахождение неизвестно.