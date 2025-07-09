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9 июля, 13:30

Решетникову в ГД напомнили о Чубайсе и либералах «прежнего разлива»

Володин в ГД рассказал Решетникову о скрытых большевиках в правительстве

Обложка © РИА Новости / Александр Гальперин

Обложка © РИА Новости / Александр Гальперин

Во время обсуждения законодательных инициатив, касающихся платформенной экономики спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с настоятельным призывом тщательно изучить и неукоснительно соблюдать установленные процедуры и нормативные акты. Володин подчеркнул, что это необходимо для предотвращения ошибок, характерных для предыдущих поколений либеральных политиков.

Решетников, впервые представлявший законопроекты в нижней палате парламента, принёс извинения за незнание некоторых «процедурных деталей». В ответ на это Володин заявил, что недостаточно просто извиняться за незнание процедур, необходимо их изучать. Он подчеркнул, что именно соблюдение процедур, норм и правил является основой демократии, которую министр, как представитель либерального направления в правительстве, должен глубоко уважать.

Володин призвал Решетникова детально разобраться во всех процедурах и руководствоваться ими в своей работе, заверив, что это поможет избежать ошибок, допущенных либералами прошлого. Он также отметил, что иногда в правительство приходят люди, называющие себя либералами, но на самом деле являющиеся «скрытыми большевиками», готовыми продвигать любые инициативы. В качестве примера он упомянул Анатолия Чубайса, отметив, что его нынешнее местонахождение неизвестно.

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После побега Анатолия Чубайса из Российской Федерации президент Владимир Путин незамедлительно освободил его от обязанностей специального представителя по связям с международными организациями. В 2024-м Володин публично настаивал на возвращении Чубайса в Россию для проведения расследования, выражая резкое недовольство итогами реформы электроэнергетической отрасли, которая проходила под его непосредственным контролем. Он напомнил о невыполненных обещаниях о передаче энергетического сектора в частные руки с целью наращивания производственных мощностей.

Николь Вербер
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