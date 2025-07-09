Решетникову в ГД напомнили о Чубайсе и либералах «прежнего разлива»
Володин в ГД рассказал Решетникову о скрытых большевиках в правительстве
Обложка © РИА Новости / Александр Гальперин
Во время обсуждения законодательных инициатив, касающихся платформенной экономики спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с настоятельным призывом тщательно изучить и неукоснительно соблюдать установленные процедуры и нормативные акты. Володин подчеркнул, что это необходимо для предотвращения ошибок, характерных для предыдущих поколений либеральных политиков.
Решетников, впервые представлявший законопроекты в нижней палате парламента, принёс извинения за незнание некоторых «процедурных деталей». В ответ на это Володин заявил, что недостаточно просто извиняться за незнание процедур, необходимо их изучать. Он подчеркнул, что именно соблюдение процедур, норм и правил является основой демократии, которую министр, как представитель либерального направления в правительстве, должен глубоко уважать.
Володин призвал Решетникова детально разобраться во всех процедурах и руководствоваться ими в своей работе, заверив, что это поможет избежать ошибок, допущенных либералами прошлого. Он также отметил, что иногда в правительство приходят люди, называющие себя либералами, но на самом деле являющиеся «скрытыми большевиками», готовыми продвигать любые инициативы. В качестве примера он упомянул Анатолия Чубайса, отметив, что его нынешнее местонахождение неизвестно.
После побега Анатолия Чубайса из Российской Федерации президент Владимир Путин незамедлительно освободил его от обязанностей специального представителя по связям с международными организациями. В 2024-м Володин публично настаивал на возвращении Чубайса в Россию для проведения расследования, выражая резкое недовольство итогами реформы электроэнергетической отрасли, которая проходила под его непосредственным контролем. Он напомнил о невыполненных обещаниях о передаче энергетического сектора в частные руки с целью наращивания производственных мощностей.