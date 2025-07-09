Политолог оценил, как диплом Йеля* отразится на карьере выпускников из России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией Йельский университет*, однако это не станет клеймом для выпускников американского вуза, работающих в России, полагает основатель «Института политических исследований» Сергей Марков. По его словам, карьере действующих госслужащих вряд ли что-то угрожает. Однако у новичков могут возникнуть трудности при трудоустройстве.

«Я думаю, что никаких особых проблем не будет. Столкнуться с ними могут только те, кто сейчас участвует в каких-то программах и проектах университета. Наверное, при приёме на работу, если будет указано «прошёл стажировку Йельского университета*», это будет не плюсом, а минусом», — отметил политолог в беседе с «Ридусом».