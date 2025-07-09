Во Владивостоке расцвело «макаронное» дерево

Во Владивостоке расцвела редкая катальпа — дерево с необычными листьями и длинными стручками, которое в народе называют «ушами слона» или «макаронным деревом». Об этом сообщила пресс-служба Ботанического сада.

Катальпа бигнониевидная. Фото © Telegram / Ботсад Владивосток

Катальпа бигнониевидная (Catalpa bignonioides) украшает сад крупными белыми цветами с красно-коричневыми пятнами, каждый из которых достигает восьми сантиметров в диаметре. По данным специалистов, цветение продлится около 20 дней — с июля до начала августа.

Катальпа бигнониевидная. Фото © Telegram / Ботсад Владивосток

«Слово «Катальпа» происходит от слова kutuhlpa — на языке индейцев народа Кри́ки означает «крылатая голова». А всё из-за волнистого края цветка», — рассказали в учреждении.

Помимо катальпы бигнониевидной, в саду растёт и катальпа яйцевидная (Catalpa ovata), высаженная ещё в 1948 году. Взрослые деревья хорошо адаптировались к местному климату, но молодые саженцы всё же нуждаются в зимнем укрытии.

Листья катальпы могут вырастать до 30 сантиметров, а узкие стручки, похожие на обезьяньи хвосты, часто остаются на ветвях до весны. Дерево предпочитает солнечные места и влажную почву, однако даже в европейской части России его цветение — большая редкость из-за неподходящих климатических условий.