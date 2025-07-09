Масштабные обыски проводят на таможне сразу в трёх регионах Украины

На таможенных пунктах в трёх областях Украины проходят крупные обыски. Следственные действия в Одесской, Волынской и Черновицкой областях связаны с контрабандой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

«СБУ, офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований, национальная полиция и Бюро экономической безопасности (Украины) проводят масштабные обыски на таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях», — говорится в сообщении ведомства.

Обыски направлены на борьбу с контрабандой оружия и наркотиков, а также другими угрозами безопасности страны. Подробностей о ходе обысков пока нет.