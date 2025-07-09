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Регион
9 июля, 14:08

Масштабные обыски проводят на таможне сразу в трёх регионах Украины

СБУ проводит обыски на таможне в Одесской, Волынской и Черновицкой областях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

На таможенных пунктах в трёх областях Украины проходят крупные обыски. Следственные действия в Одесской, Волынской и Черновицкой областях связаны с контрабандой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

«СБУ, офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований, национальная полиция и Бюро экономической безопасности (Украины) проводят масштабные обыски на таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях», — говорится в сообщении ведомства.

Обыски направлены на борьбу с контрабандой оружия и наркотиков, а также другими угрозами безопасности страны. Подробностей о ходе обысков пока нет.

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Ранее стало известно, что с начала года из Незалежной сбежали ещё 100 тысяч человек. Всего же уехали из страны 6,918 млн человек. Из них, 6,358 миллиона нашли убежище в странах Европы, а оставшиеся 0,56 миллиона – в других регионах мира.

Анастасия Никонорова
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