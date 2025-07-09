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9 июля, 14:36

Раскоронованного вора в законе Гули на волоске от смерти выбросили с яхты после сходки

В Абхазии вора в законе Гули выкинули за борт на сходке криминальных авторитетов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / freevideophotoagency

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / freevideophotoagency

В Абхазии, во время сходки криминальных авторитетов на яхте, сухумчанин Темур Капба, известный как вор в законе Гули, оказался за бортом. Он явился на встречу без приглашения и в ходе конфликта с соперником, лидером гудаутского клана Раулем Барцба (Пызой) напал на него с ножом, сообщает «Прайм Крайм».

В итоге Гули был избит, ранен и выброшен за борт яхты. Затем его доставили в больницу. При этом конфликт между ним и Пызой назревал давно, а статус Гули как вора в законе вызывал вопросы, особенно после того, как в 2023 году лидер преступного мира Захарий Калашов (Шакро Молодой) лишил его этого титула.

В Абхазии уже давно продолжается противостояние между гудаутским и сухумским кланами, к которому относится и раскоронованный Капба. В 2019 году в Сухуме было совершено нападение на подручных Пызы, в результате которого погибли два человека. Капба также неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности, в 2022 году ему было предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии в Башкирии.

В Москве задержан влиятельный азербайджанский вор в законе Вагиф Сулейманов
В Москве задержан влиятельный азербайджанский вор в законе Вагиф Сулейманов

Ранее сообщалось, что в Новой Москве сотрудники МВД и ФСБ России поймали 53-летнего местного жителя Алексея Иванова. Он оказался известным криминальным авторитетом под прозвищем Лёха Московский. А в Нижнем Новгороде были задержаны 18 участников преступной группы, связанной с Ивановым.

Наталья Афонина
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