Парня из Иркутска, закопавшего свою девушку у дома, поймали на Курщине
В Курской области задержали парня, убившего девушку в Иркутске
В Рыльском районе Курской области задержан подозреваемый в убийстве девушки, совершённом в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Подозреваемый в особо тяжком преступлении из Иркутска. Обложка © Telegram / ПОЛИЦИЯ Курской области
«Во взаимодействии с ГУУР МВД России, ГУ МВД России по Иркутской области задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении, совершённом на территории Иркутской области. Полицейскими была получена ориентировка с фотографией подозреваемого, а также информация о том, что он может скрываться в Курской области», — говорится в сообщении.
Мужчину обнаружили в такси на одном из стационарных постов полиции, организованных в рамках режима КТО. По данным ведомства, сотрудники опознали пассажира как разыскиваемого и задержали.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, где подтвердили его личность. В ближайшее время его планируют передать инициаторам розыска для дальнейшего разбирательства.
Напомним, по предварительным данным, парень убил 20-летнюю девушку, с которой поссорился из-за водительских прав. Её тело обнаружили закопанным возле дома её молодого человека. Сам он сразу пустился в бега. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Обложка © Telegram / ПОЛИЦИЯ Курской области