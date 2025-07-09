Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 14:47

Глава МХАТ Владимир Кехман приехал в Следственный комитет

SHOT: Глава МХАТ Кехман прибыл в Следственный комитет вместе со следователем

Владимир Кехман. Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Владимир Кехман. Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Глава МХАТ им. Горького Владимир Кехман прибыл в Следственный комитет в компании следователя с компьютером в руках, сообщает Telegram-канал SHOT. Сам директор театра заявил, что не знает причины вызова.

Глава МХАТ Владимир Кехман прибыл в Следственный комитет. Видео © SHOT

«Вот сейчас и узнаем за что (задержали. — Прим. Life.ru)», — сказал Кехман.

На вопросы собравшихся журналистов он толком не отвечал, на контакт не шёл. Параллельно с этим во МХАТ проходят следственные действия, все входы в театр закрыты, дежурят машины Росгвардии.

Задержан бывший первый замглавы Росгвардии Стригунов
Задержан бывший первый замглавы Росгвардии Стригунов

Напомним, что сегодня у Владимира Кехмана организовали обыски. Причиной называлось то, что он проходит свидетелем по делу о растрате средств на реконструкцию театральной сцены. Оперативники встретили директора театра сразу после его возвращения из-за границы. Кехман возглавляет МХАТ с 2021 года, параллельно оставаясь художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Владимир Кехман
  • мхат
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar