Глава МХАТ Владимир Кехман приехал в Следственный комитет

Глава МХАТ им. Горького Владимир Кехман прибыл в Следственный комитет в компании следователя с компьютером в руках, сообщает Telegram-канал SHOT. Сам директор театра заявил, что не знает причины вызова.

Глава МХАТ Владимир Кехман прибыл в Следственный комитет. Видео © SHOT

«Вот сейчас и узнаем за что (задержали. — Прим. Life.ru)», — сказал Кехман.

На вопросы собравшихся журналистов он толком не отвечал, на контакт не шёл. Параллельно с этим во МХАТ проходят следственные действия, все входы в театр закрыты, дежурят машины Росгвардии.