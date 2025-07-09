Глава МХАТ Владимир Кехман приехал в Следственный комитет
SHOT: Глава МХАТ Кехман прибыл в Следственный комитет вместе со следователем
Владимир Кехман. Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев
Глава МХАТ им. Горького Владимир Кехман прибыл в Следственный комитет в компании следователя с компьютером в руках, сообщает Telegram-канал SHOT. Сам директор театра заявил, что не знает причины вызова.
Глава МХАТ Владимир Кехман прибыл в Следственный комитет. Видео © SHOT
«Вот сейчас и узнаем за что (задержали. — Прим. Life.ru)», — сказал Кехман.
На вопросы собравшихся журналистов он толком не отвечал, на контакт не шёл. Параллельно с этим во МХАТ проходят следственные действия, все входы в театр закрыты, дежурят машины Росгвардии.
Напомним, что сегодня у Владимира Кехмана организовали обыски. Причиной называлось то, что он проходит свидетелем по делу о растрате средств на реконструкцию театральной сцены. Оперативники встретили директора театра сразу после его возвращения из-за границы. Кехман возглавляет МХАТ с 2021 года, параллельно оставаясь художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге.