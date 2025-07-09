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9 июля, 15:05

«Послов надо обвинять»: Зеленского уличили в проведении кадровых чисток на Украине

Сенатор Цеков: Зеленский, меняя послов, хочет продвинуть лояльных ему политиков

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский, меняя послов в США, а также в государствах G7 и G20, хочет продвинуть лояльных ему политиков. Кроме того, глава киевского режима проводит на Украине кадровые чистки. Об этом заявил первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков.

«Убирая послов в G20, власти Украины зачищают свою команду и освобождают место для новых любимцев. Никакой системной работы с послами у них в МИДе нет. У них возникают определённые проблемы и со странами «Большой семёрки». Кого обвинять? Послов надо обвинять», — отметил сенатор.

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По его словам, сегодня дипломатов, которые проявляли инициативу, заменяют как неугодных. Собеседник NEWS.ru напомнил, что начиная с 1990-х годов, на Украине послами зачастую назначали людей без должного образования, важнее была их преданность властям. Тогда продвижение по карьерной лестнице в основном получали депутаты с негативным отношением к РФ. Вот и сейчас работать в дипмиссии могут отправить радикалов.

«В 1990-е годы на Украине для депутатов тоже это было необходимо — выделяться антирусскостью, антироссийскостью. При этом попадали в депутатский корпус, а потом депутатов надо как-то поощрять. Вот власти Украины их и делали послами. Может быть, сейчас нынешних депутатов будут делать послами», — предположил представитель Крыма в СФ РФ.

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Напомним, власти Украины намерены заменить около 20 послов, включая дипломатов в государствах G7 и G20. В частности, Владимир Зеленский поставил в известность посла в США Оксану Маркарову о намерении завершить её каденцию. А глава МИД Незалежной Андрей Сибига подчеркнул, что ротация кадров призвана дать «новое дыхание» украинской дипломатии.

Борис Эльфанд
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