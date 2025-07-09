Суд дал год тюрьмы главному тренеру сборной Бразилии Карло Анчелотти за махинации с налогами

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти приговорён испанским судом к одному году тюрьмы условно по делу о налоговом мошенничестве. Об этом сообщает EFE.

Как сообщает источник, итальянский специалист должен заплатить штраф в размере 386 361,93 евро. Прокуратура утверждает, что во время его первого периода работы в мадридском «Реале» итальянский специалист совершил налоговые нарушения. В 2014 году сумма неуплаченных налогов составила 386 361 евро, а в 2015 году — 675 718 евро, что в общей сложности превышает 1 миллион евро.