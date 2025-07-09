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9 июля, 15:13

Суд дал год тюрьмы главному тренеру сборной Бразилии Карло Анчелотти за махинации с налогами

EFE: Карло Анчелотти приговорён к году тюрьмы условно за махинации с налогами

Обложка © ТАСС / ISAAC FONTANA

Обложка © ТАСС / ISAAC FONTANA

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти приговорён испанским судом к одному году тюрьмы условно по делу о налоговом мошенничестве. Об этом сообщает EFE.

Как сообщает источник, итальянский специалист должен заплатить штраф в размере 386 361,93 евро. Прокуратура утверждает, что во время его первого периода работы в мадридском «Реале» итальянский специалист совершил налоговые нарушения. В 2014 году сумма неуплаченных налогов составила 386 361 евро, а в 2015 году — 675 718 евро, что в общей сложности превышает 1 миллион евро.

При этом в рамках того же судебного разбирательства Анчелотти был освобождён от ответственности по другому эпизоду, связанному с возможным уклонением от налогов в 2015 году. Речь шла о передаче прав на использование его имиджа в период работы в испанском клубе.

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Напомним, что в мае стало известно о назначении Анчелотти, ранее возглавлявшего мадридский «Реал», на пост главного тренера сборной Бразилии. Итальянец стал вторым иностранцем-тренером команды. В середине июня Бразилия досрочно вышла на ЧМ-2026, победив Парагвай с минимальным счётом;

Наталья Афонина
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