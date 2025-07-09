Самодельный тяжёлый БТР заметили в зоне СВО. Об этом сообщают военкоры, опубликовавшие видео с необычной машиной.

В зоне СВО заметили тяжёлый БТР из «Безумного Макса». Видео © Соцсети

Бронетранспортёр получил рубку из стальных листов вместо демонтированной башни. Его внешний вид напоминает технику из фильма «Безумный Макс». Машина оснащена массивным антидроновым «мангалом» и стальными тросами, которые обеспечивают дополнительную защиту без потери обзора. На крыше видны как минимум четыре неразорвавшихся вражеских FPV-дрона, застрявших в металлических укреплениях.