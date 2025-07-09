В зоне СВО заметили тяжёлый БТР из «Безумного Макса»
Самодельный тяжёлый БТР ВС РФ в постапокалиптическом стиле заметили в зоне СВО
Самодельный тяжёлый БТР заметили в зоне СВО. Об этом сообщают военкоры, опубликовавшие видео с необычной машиной.
В зоне СВО заметили тяжёлый БТР из «Безумного Макса». Видео © Соцсети
Бронетранспортёр получил рубку из стальных листов вместо демонтированной башни. Его внешний вид напоминает технику из фильма «Безумный Макс». Машина оснащена массивным антидроновым «мангалом» и стальными тросами, которые обеспечивают дополнительную защиту без потери обзора. На крыше видны как минимум четыре неразорвавшихся вражеских FPV-дрона, застрявших в металлических укреплениях.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские разведчики увели у украинских военных бронетранспортёр LAV Super Bison канадского производства. На кадрах видно, как разведчики 22-го мотострелкового полка ВС РФ угоняют технику под носом у противника. Механик-водитель ВСУ безуспешно пытался догнать БТР, но не смог его остановить.
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