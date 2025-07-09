«Противник выдохся»: Герой России рассказал о подвиге в «клещах» ВСУ в Кременских лесах

Группа российских военнослужащих смогла выбраться из «клещей» украинской армии в Кременских лесах в зоне СВО. Младший лейтенант Максим Девятов рассказал журналисту газеты «Красная звезда», что помогло одолеть противника и выйти с победой. Подвиг был совершён ещё в период освобождения от украинских боевиков территории ЛНР.

«Утром мы с напарником возвращались с боевого дежурства и услышали по радиосвязи, что наша группа попала в клещи. Мы выдвинулись туда и вступили в бой», — поделился боец РФ.

По словам Девятова, вся группа российских военных была ранена, вести бой могли только четверо солдат, в том числе и он сам. Военный взял командование на себя. Оборону пришлось держать несколько часов. Однако «противник выдохся» первым, отметил лейтенант, и вражеская «атака захлебнулась». Затем группа наших военных смогла выбраться из окружения и добраться к своим.

Девятов находится на фронте практически с первых дней спецоперации. Он — потомственный военный и не мог пройти мимо, когда Родине понадобилась помощь. Начинал Девятов с должности инструктора-снайпера центра интенсивной боевой подготовки в тольяттинской бригаде спецназа, а затем дорос до лейтенанта. Звание Героя России военнослужащий получил именно за подвиг в Кременских лесах.