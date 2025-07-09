ВС РФ уничтожили ключевой аэродром Озёрный с техникой НАТО в Житомирской области

Российские военные нанесли удар по аэродрому «Озёрный» в Житомирской области, где базировалась украинская военно-транспортная авиация и техника НАТО. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Как отмечает издание, на территории аэродрома долгое время скапливалась западная военная техника, а тяжёлые транспортные самолёты совершали регулярные рейсы. «Озёрный» являлся ключевой базой для ВСУ в этом регионе.

По предварительным данным, в результате удара были уничтожены не только самолёты и боевая техника, но также ангары, логистические терминалы, тягачи и вспомогательная инфраструктура.