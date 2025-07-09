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Регион
9 июля, 17:35

ВС РФ уничтожили ключевой аэродром Озёрный с техникой НАТО в Житомирской области

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские военные нанесли удар по аэродрому «Озёрный» в Житомирской области, где базировалась украинская военно-транспортная авиация и техника НАТО. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Как отмечает издание, на территории аэродрома долгое время скапливалась западная военная техника, а тяжёлые транспортные самолёты совершали регулярные рейсы. «Озёрный» являлся ключевой базой для ВСУ в этом регионе.

По предварительным данным, в результате удара были уничтожены не только самолёты и боевая техника, но также ангары, логистические терминалы, тягачи и вспомогательная инфраструктура.

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Ранее Владимир Зеленский выступил с осуждением массированной атаки ВС РФ. Он призвал союзников Киева усилить давление на РФ с целью прекращения конфликта. По словам лидера киевского режима, за прошедшие сутки наши парни использовали внушительный арсенал, включая 728 беспилотных летательных аппаратов и 13 ракет различных типов, в том числе «Кинжалы» и «Искандеры».

Александра Мышляева
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