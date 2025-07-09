Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России
Главу азербайджанской диаспоры Ибрагимова доставили в аэропорт для депортации
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Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова прямо сейчас депортируют из России. Об этом сообщает SHOT.
По данным наших коллег, Ибрагимова уже доставили в аэропорт Шереметьево, откуда он вылетит в Баку ближайшим рейсом. Причины депортации не уточняются.
Напомним, главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. Сам Ибрагимов сообщил, что не в курсе причин подобного решения, и пообещал прокомментировать ситуацию после возвращения домой. По предварительной информации, выдворение связано с несоблюдением миграционных правил.