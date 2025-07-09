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Регион
9 июля, 16:37

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России

Главу азербайджанской диаспоры Ибрагимова доставили в аэропорт для депортации

Обложка © ru.apa.az

Обложка © ru.apa.az

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова прямо сейчас депортируют из России. Об этом сообщает SHOT.

По данным наших коллег, Ибрагимова уже доставили в аэропорт Шереметьево, откуда он вылетит в Баку ближайшим рейсом. Причины депортации не уточняются.

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Напомним, главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. Сам Ибрагимов сообщил, что не в курсе причин подобного решения, и пообещал прокомментировать ситуацию после возвращения домой. По предварительной информации, выдворение связано с несоблюдением миграционных правил.

Александра Мышляева
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