Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова прямо сейчас депортируют из России. Об этом сообщает SHOT.

По данным наших коллег, Ибрагимова уже доставили в аэропорт Шереметьево, откуда он вылетит в Баку ближайшим рейсом. Причины депортации не уточняются.