В США заявили, что Россия скоро будет выпускать по Украине по 1000 дронов за ночь

К осени Россия собирается запускать больше 1000 дронов за одну ночь, сообщает New York Times. Издание отмечает, что наша страна достигла нового уровня в использовании беспилотников. Западные эксперты считают, что к осени российская армия сможет регулярно проводить такие массовые запуски.

В статье говорится, что российская промышленность активно увеличивает производство одноразовых дронов, которые взрываются при использовании. Каждую неделю устанавливаются новые рекорды по их применению.

Аналитики предполагают, что основными целями ударов являются западные поставки оружия, военные склады и аэродромы, включая объекты, расположенные близко к границе с Польшей.