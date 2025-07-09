71-летняя канадка дважды приезжала в Россию, чтобы отдать мошенникам 19,5 млн рублей
Мошенники выманили у канадской пенсионерки 19,5 млн рублей
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Канадка перевела мошенникам 19,5 млн рублей и дважды приезжая в Россию по их указанию. Об этом сообщает Mash.
71-летняя Ольга живёт в Ричмонд-Хилле с 2010 года. Она рассказала, что в ноябре 2024 года с ней связались по WhatsApp «сотрудники ФСБ». Они утверждали, что на её имя открыты счета, финансирующие ВСУ, и для решения проблемы потребовали приехать в Москву и передать деньги на временное хранение в «казначейство ФСБ».
В феврале 2025 года женщина вновь прилетела в Россию и сняла в банке $250 тысяч (19,5 млн рублей). По инструкциям мошенников она отдала наличные в Люберцах мужчине около 35 лет. После возвращения в Канаду звонки продолжились. В июне Ольга рассказала о произошедшем сыну. Полиция сейчас занимается поисками преступников.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 76-летний мужчина пострадал от мошенников, которые выманили у него около пяти миллионов рублей. 3 июля неизвестные позвонили ему под видом правоохранителей. Под предлогом защиты его средств от аферистов они убедили его передать 4,35 млн рублей курьеру.