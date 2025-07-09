Переводчицу Еврокомиссии уволили за подозрения в шпионаже на встрече с Зеленским

Переводчицу, работающую в Еврокомиссии, заподозрили в шпионаже после того, как она записала разговоры с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщила французская газета Monde.

Инцидент произошёл на встрече лидеров ЕС в Брюсселе 19 декабря 2024 года, где был и Зеленский. Чешские переводчики заметили, что коллега, отвечающая за перевод с украинского, делает записи во время закрытого мероприятия, где это запрещено. Служба безопасности узнала о нарушении, забрала у переводчицы оборудование и вывела её из зала.

«Записи были конфискованы. После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы», — сказали в сообщении.

После инцидента началось внутреннее расследование, и переводчице запретили вход в здание Еврокомиссии. Результаты расследования передали бельгийским властям, которые решат, нужно ли продолжать разбирательство.

По информации газеты, родители переводчицы — россияне, но сама она жила на Украине. Она долго работала внештатной переводчицей в НАТО и Еврокомиссии, а также во французских министерствах. Однако украинские посольства в Париже и Брюсселе несколько лет отказывают ей в разрешении работать на мероприятиях с Зеленским из-за её «профессиональных связей с российскими властями». Несмотря на это, её не исключили из списков сотрудников НАТО и французских министерств.